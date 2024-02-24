Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Онколог назвал признаки рака желудка, которые можно заметить во время еды
Здоровье

24 февраля, 20:00

1 мин.

Онколог назвал признаки рака желудка, которые можно заметить во время еды

Мария Маковей
Автор
У девушки изжога.
Фото Jay Yuno/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин в разговоре с порталом NEWS.ru отметил, что необычные ощущения во время еды могут говорить о раке.

«Например, у человека появляется боль в груди и ощущения непрохождения пищи. Опухоль не позволяет желудочному соку выходить в пищевод, из-за чего может возникнуть изжога, отрыжка либо икота. Также может появиться ощущение быстрого насыщения. Это основные симптомы, которые касаются нарушения пищеварения», — объяснил эксперт.

Также врач предупредил, что на поздних стадиях онкологии человек стремительно теряет вес, у него появляется анемия, сонливость и слабость, возникают красные, зудящие пятна на теле.

Круассаны на&nbsp;завтрак. 5 продуктов, которые нельзя есть натощак
Медицина
3
Обсудить
Новости холдинга
Россия, Китай и Алжир проголосовали против проекта резолюции США по Газе
Билялетдинов уходит, Радулов в подвешенном состоянии, а «Ак Барс» готов менять вектор
Тела застреленных мужчины и женщины нашли у кладбища под Оренбургом
Вице-премьер Украины подтвердила призывы США не наносить удары по НПЗ в России
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada
Читайте далее
Ученые нашли связь между красным вином и развитием рака