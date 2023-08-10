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Сегодня, 06:30

Онколог назвал симптомы, которые нельзя игнорировать

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Екатерина Курбатова
Cпециалист по управлению качеством
Градусник с температурой.
Фото Freepik/freepik
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21 июля хирург-онколог, кандидат медицинских наук Иван Карасев в своем ТГ-канале назвал симптомы, которые нельзя игнорировать. По его словам, должны насторожить: постоянная нехватка сил, слабость, температура 37°С и выше, которая держится неадекватно долгое время, больное горло, раны и царапины, которые плохо заживают, кровь в кале и моче, постоянные головные боли.

«Каждый из этих симптомов может быть признаком целой кучи других заболеваний. Постоянно повышенная температура означает, что ваш иммунитет с чем-то борется, это могут быть вирусы и паразиты. Нехватка сил и слабость может быть связана и с анемией, и с психологическим состоянием. Кровь в кале — геморрой или полип. Понимаете, вариантов очень много», — подчеркнул медик.

Врач, эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала СЭ, что сохраняющаяся длительное время повышенная температура может говорить о различных состояниях и заболеваниях. «Вот некоторые из возможных причин: инфекционные заболевания (грипп, ОРВИ, воспаление легких и другие), воспалительные процессы (артрит, аденовирусная инфекция, брюшной тиф и прочее), стресс и эмоциональное напряжение (депрессия, тревога). Повышенная температура может быть признаком опухоли, желчнокаменной болезни и других заболеваний», — пояснила эксперт.

Также Екатерина Курбатова отметила, что повышенная температура тела без ОРВИ не имеет прямой отсылки к онкологии. «Если повышенная температура держится длительное время или сопровождается другими тревожными симптомами, рекомендуется обратиться к врачу. Он сможет определить причину повышенной температуры и рекомендовать соответствующее лечение», — заключила врач.

Ранее, 27 февраля, мы рассказывали, как можно быстро сбить повышенную температуру.

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Медицина
Советы и рекомендации
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