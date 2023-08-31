Онколог объяснил, признаком какого вида рака может быть зуд

30 августа врач-онколог Андрей Воробьев на портале MedikForum рассказал, что признаком рака поджелудочной железы может быть зуд кожи. «В зависимости от положения раковой опухоли одним из ранних предупреждающих знаков может быть зуд. Зуд, или зуд кожи, описывает кожу, которая ощущается колючей и вызывает непреодолимую потребность ее почесать», — пояснил специалист.

По словам Андрея Воробьева, сигнализировать о раке поджелудочной железы могут и другие признаки. К примеру, желтые белки глаз и кожа (желтуха), потемнение мочи, вздутие, диарея, запор и другие изменения в стуле, необоснованная потеря аппетита или веса, чувство усталости, отсутствие энергии, высокая температура, ощущение жара, дрожи, болевые ощущения в верхней части живота и спине, которые усиливаются во время еды или положения лежа и уменьшаются при наклоне вперед.

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