Онколог объяснила, что такое профилактическая химиотерапия

Заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии Клинического онкологического диспансера № 1 Алина Шатохина эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что такое профилактическая химиотерапия и зачем она нужна.

«Химиопрофилактика — это химиотерапия, которая назначается после радикального хирургического вмешательства или лучевого лечения. Ее цель — уменьшить риск рецидива заболевания и воздействовать на микрометастазы, которые невозможно определить обычными методами исследования. Клинически доказано, что такая химиотерапия необходима при определенных опухолях, например, раке толстой кишки или раке молочной железы», — сказала эксперт.

Кроме того, доктор подчеркнула, что количество циклов профилактической химиотерапии зависит от многих факторов: типа опухоли, вида онкологии и ее стадии, а также от дополнительных прогностических маркеров.

К самым распространенным побочным эффектам такого лечения врач отнесла тошноту, рвоту, диарею, выпадение волос, стоматит, мукозит и повышенную утомляемость.

Недавно Кейт Миддлтон сообщила, что ей диагностировали рак. Однако она не уточнила тип болезни и другие подробности о заболевании. Известно, что принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости в начале года, а сейчас проходит профилактическую химиотерапию.