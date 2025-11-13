Онколог объяснила, зачем проверять легкие после ковида

Эксклюзивно для «СЭ» кандидат медицинских наук, врач-онколог Суетина Маргарита рассказала, зачем проверять состояние легких после перенесенной коронавирусной инфекции. По ее словам, после COVID-19 у многих остаются ощущения «неполного дыхания», кашель, быстрая утомляемость. Это часто связано с воспалительными изменениями, которые постепенно уходят.

«Если через 4-12 недель после болезни сохраняются дыхательные симптомы (одышка, кашель, боль в груди) — показан осмотр врача и проведение КТ грудной клетки, иногда с функциональными тестами легких (спирометрия). Именно к 12-й неделе мы оцениваем, все ли восстановилось. Эти шаги позволяют отличить остаточные признаки воспаления от редких осложнений и не перегружать обследованиями без необходимости», — отметила эксперт.

Чтобы правильно подготовиться к визиту в больницу, Суетина советует записать, когда начались и как меняются симптомы, переносимость нагрузки (лестница, обычная прогулка), какие лекарства принимаются. Сразу сообщить доктору о курении в прошлом или настоящем — это важнейший фактор при выборе тактики. Нередко помогают дыхательная реабилитация и постепенное возвращение к физической активности, но их подбирают индивидуально.

«После перенесенного COVID-19 мы иногда видим затяжные участки «матового стекла» или плотные полоски — следы воспаления. В большинстве случаев они уменьшаются со временем. КТ назначается по показаниям: при тяжелых или затяжных симптомах, несоответствии клиники и рентгена, либо для уточнения неоднозначных находок. Решение о повторных снимках принимает врач, чтобы не подвергать вас лишнему облучению», — подчеркнула онколог.

Сам по себе COVID-19 не признан причиной рака легких. В научной литературе обсуждаются теоретические механизмы через хроническое воспаление, но убедительных данных о прямом повышении риска нет. Гораздо важнее традиционные факторы: курение, возраст, наследственность. Поэтому главный вывод прост: после COVID-19 мы возвращаемся к обычным правилам профилактики и скрининга, добавила специалист.

«Регулярная низкодозная КТ рекомендуется людям 50-80 лет с длительной историей курения, которые продолжают курить или бросили менее 15 лет назад. Если вы в этой группе — обсудите скрининг с врачом. Он позволяет находить рак на ранних стадиях, когда лечение максимально эффективно», — добавила медик.