Онколог предупредила, какие народные методы от ожогов применять не стоит

Врач-дерматолог Екатерина Вертиева 4 июля на портале АСТВ.ру рассказала, какие народные методы от ожогов применять не стоит. По ее словам, одни из них не работают, как сметана и кефир, другие, как спиртовые примочки, — вредят. «Многие люди до сих пор используют спиртовые примочки на ожог. Но этого делать категорически нельзя, потому что спиртовыми примочками мы наоборот увеличиваем повреждения клеток, усиливаем клеточную гибель и за счет этого, соответственно, усиливаем ожог», — предупредила специалист. Врач подчеркнула, что разные виды рака могут проявиться как через полгода после контакта с солнцем, так и через 20 лет.

Екатерина Вертиева отметила, что солнечные ванны полезны, но в меру. В дневное время, когда солнце наиболее активно, его нужно избегать. Загорать можно утром до 10 часов и после 16.30, при этом обязательно пользоваться солнцезащитными кремами. Постоянный эксперт «СЭ» врач-косметолог, дерматовенеролог Елена Богатова порекомендовала выбирать солнцезащитные средства с безопасными ингредиентами, такими как цинк оксид и титан диоксид. «Эти ингредиенты работают как барьер, который отражает ультрафиолетовые лучи от кожи, не поглощая их. Они не попадают в организм и не накапливаются в тканях, поэтому не могут вызвать побочные эффекты», — пояснила врач. Средства с октокриленом или оксибензоном, по ее словам, относительно безопасны, но в некоторых случаях способны вызвать аллергию. Также средства от загара могут содержать такие металлы, как железо, медь, и алюминий. «Они используются в качестве ингредиентов в солнцезащитных кремах и бронзаторах. Иногда их применение тоже приводит к аллергическим реакциям и раздражению кожи, поэтому стоит быть внимательнее и проверять состав», — резюмировала Елена Богатова.

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