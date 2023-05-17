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17 мая, 16:05

Онколог рассказал, как определить рак груди на ранних стадиях

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Женщина проверяет грудь.
Фото Freepik/stefamerpik
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Заведующий отделением лучевой и радиотерапии Института ядерной медицины, Химки, структурного подразделения АО «Медицина» Корней Тевс рассказал «СЭ», как определить рак груди на ранних стадиях. Это самая распространенная форма онкологии среди женщин, которая входит в пятерку самых смертельных злокачественных опухолей в мире. «Рак возникает в результате мутации клеток из-за гормонов и внешних причин. По уровню смертности рак груди уступает только раку легких и желудочно-кишечного тракта. Ежегодно в России от него умирает более 20 тысяч человек, и все чаще его обнаруживают у женщин в возрасте до 40 лет», — предупредил врач.

Несмотря на статистику, побороть или предотвратить появление рака, по словам Корнея Тевса, задача реальная. В этом поможет ранняя диагностика и диспансеризация. «На ранних стадиях рак молочной железы может протекать бессимптомно, поэтому женщинам необходимо регулярно проводить самообследование груди, раз в год делать УЗИ молочных желез, а с 35 лет — маммографию», — пояснил онколог.

Поводом к срочному посещению маммолога может стать усилившаяся чувствительность груди, вплоть до болезненности, не связанная с предменструальным синдромом, обнаружение уплотнений при прощупывании, выделения из сосков или, если одна молочная железа стала заметно больше другой. «Кроме того, опасными признаками считаются появление красных пятен на молочных железах, отечность, изменение цвета кожи сосков или ареолы, ухудшение аппетита, слабость, быстрая потеря веса, сохраняющаяся длительное время температура в пределах 37-38°С», — резюмировал Корней Тевс.

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Медицина
Советы и рекомендации
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