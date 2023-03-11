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Сегодня, 09:30

Онколог рассказала, может ли лазерная эпиляция стать причиной рака

Ольга Стрельникова
Девушка делает лазерную эпиляцию.
Фото Freepik/senivpetro
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Врач-дерматолог, онколог клиники академика Ройтберга Ангелина Тону рассказала «СЭ», что в ходе лазерной эпиляции используется излучение, переживать о безопасности которого не стоит. «Когда технология эпиляции только появилась, многие люди беспокоились о том, насколько это эффективно и безопасно. Первое, что вам нужно знать — лазерная эпиляция не оказывает никакого негативного воздействия на здоровье вашей кожи», — успокоила специалист. По ее словам, тип излучения, который использует лазерная эпиляция, отличается от ионизированного излучения при МРТ или КТ, которое действительно может повреждать клетки и приводить к развитию рака.

Импульсы световой энергии, используемые при лазерной эпиляции, предназначены только для нагрева и разрушения волосяных фолликулов, дальше они не проникают. «Некоторые женщины по-прежнему обеспокоены обработкой областей вблизи репродуктивных органов, но дополнительного риска нет. На данный момент, ни одно исследование не показало, что световая энергия от лазеров для удаления волос может вызвать онкологию», — пояснила Ангелина Тону. Но есть другие риски, такие как покраснение, рубцевание и изменение цвета кожи в обработанной области. Поэтому после каждой процедуры необходимо наносить на кожу специальную мазь, обладающую успокаивающим эффектом, заключила врач.

Ранее мы рассказывали, что хуже загар в солярии или дефицит витамина D.

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