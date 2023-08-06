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Сегодня, 19:45

Онкологи объяснили, почему важно регулярно проходить обследования

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Мужчина на обследовании.
Фото Freepik/artphotostudio
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5 августа доктор медицинских наук, онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Павел Копосов в беседе с RT отметил важность регулярных обследований после 45 лет. «Возраст — главный фактор риска. Чем старше человек, тем менее эффективно иммунитет справляется с клеточными мутациями на уровне ДНК, которые становятся причиной развития злокачественной опухоли. Ситуацию усугубляет наличие хронических заболеваний, которые с возрастом появляются у большинства пациентов», — пояснил эксперт.

Заведующий отделением радиотерапии «Института Ядерной Медицины», радиотерапевт Корней Тевс рассказал СЭ, что во взрослом возрасте онкология начинает проявляться чаще —пик заболеваемости приходится на 65 лет. «Важно ознакомить близких с таким понятием, как онконастороженность, чтобы научиться вовремя распознавать тревожные сигналы организма. Онконастороженность — это регулярные профилактические обследования, которые помогают вовремя выявить онкопатологии и дают понимание того, что делать после постановки диагноза. Многие виды рака поддаются успешному лечению, если своевременно начать терапию», — подчеркнул медик.

Ранее, 22 января 2021 года, мы рассказывали, какие анализы нужно сдавать после 50 лет.

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Медицина
Советы и рекомендации
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