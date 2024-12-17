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Ортодонт назвала опасное последствие нарушения прикуса
Здоровье

Сегодня, 16:25

1 мин.

Ортодонт назвала опасное последствие нарушения прикуса

Мария Задорожная
Автор
Девушка на приеме у стоматолога
Фото Brothers91, iStock
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Ортодонт, кандидат медицинских наук Виктория Радько в беседе с «СЭ» рассказала о неочевидных и опасных последствиях неправильно прикуса. По ее словам, он может привести к появлению головных болей и ухудшению пищеварения.

«Некорректное положение челюстей может вызывать перенапряжение жевательных мышц и дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Все это проявляется головной болью и усталостью жевательных мышц», — объяснила эксперт.

При недостаточном измельчении пищи, которое характерно для неправильного прикуса, снижается эффективность ферментов, расщепляющих еду в желудке и кишечнике. По словам доктора, со временем это может привести к хроническим заболеваниям желудка и кишечника.

«Гармонизация прикуса позволяет не только улучшить эстетику, но и снять мышечное напряжение, устранить хронические боли, предотвратить болезни ЖКТ и создать хорошие условия для поддержания молодости лица», — подытожила врач.

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