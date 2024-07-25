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Ортопед объяснил, как избежать мозолей
Здоровье

Сегодня, 16:45

1 мин.

Ортопед объяснил, как избежать мозолей

Мария Задорожная
Автор
Женские ступни
Фото Staras/istockphoto.com
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Чтобы избежать мозолей и натоптышей, травматолог-ортопед Михаил Игнатов рекомендует выбирать широкую удобную обувь с низким каблуком и мягкой подошвой. Также следует использовать ортопедические стельки, которые будут поддерживать стопу в правильном положении.

«После покупки новой обуви дайте ноге привыкнуть к ней. Лучше походить в обновке некоторое время дома и только потом отправляться на дальние расстояния», — сказал эксперт в беседе с «СЭ».

Кроме того, врач напомнил, что в течение дня нога немного увеличивается в размере. Поэтому покупать обувь нужно с запасом в 0,5 размера, чтобы к вечеру не испытывать дискомфорт и не обзавестись мозолями.

«Помните о педикюре. Важно систематически удалять огрубевшую кожу, чтобы предотвратить рост сухих мозолей», — заключил Игнатов.

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