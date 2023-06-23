Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 07:35

Ортопед объяснил, как предотвратить появление мозолей и натоптышей

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Грубая кожа на пятках.
Фото Freepik/schantalao
Telegram Дзен

Врач травматолог-ортопед Михаил Игнатов рассказал «СЭ», как предотвратить появление мозолей и натоптышей. По его словам, избежать неприятных травм помогут простые правила. «Для повседневной носки выбирайте широкую удобную обувь с низким каблуком и мягкой подошвой. Помните, что в течение дня нога немного увеличивается в размере. Поэтому приобретать обувь желательно с запасом в 0,5 размера. Так к вечеру вы не будете чувствовать дискомфорт или сжатие, которые приводят к мозолям», — порекомендовал врач.

Также Михаил Игнатов посоветовал использовать ортопедические стельки. Они поддержат стопу в правильном положении и защитят от появления натоптышей. «Помните о педикюре. Важно систематически удалять огрубевшую кожу, чтобы предотвратить рост сухих мозолей», — резюмировал ортопед.

Почему появляются мозоли, что с ними делать и когда нужно обратиться к врачу, читайте в полной версии материала в «СЭ».

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
0
Читайте также
Авиация ВС РФ нанесла удар по батальону ВСУ в районе Колодезного
Антонов назвал абсурдными спекуляции США о применении РФ ядерного оружия
Bloomberg узнало о требовании Турции выслать подозреваемых в терроризме курдов
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач рассказала, с помощью какой процедуры перестать обливаться потом в жару

Козлова заявила, что зубы мудрости могут вызвать кисты и опухоли