Ортопед объяснил, как предотвратить усталость в ногах

Врач травматолог-ортопед Лев Дунаев рассказал «СЭ», как предотвратить усталость в ногах. «Для повседневной носки подойдет удобная обувь на небольшом каблуке (2-4 см), с широким передним отделом и устойчивым задником. Важно использовать ортопедические стельки, чтобы поддерживать стопы в анатомически правильном положении и защищать от нагрузок всю опорно-двигательную систему», — пояснил специалист.

Чтобы защитить вены Лев Дунаев, порекомендовал для повседневной носки приобрести компрессионный трикотаж. «Он борется с отеками, тяжестью и усталостью в ногах. Компрессионные чулки и гольфы создают необходимый уровень давления на разных участках ноги и стимулируют отток крови», — отметил врач.

Также при выборе обуви не стоит руководствоваться принципом «красота требует жертв». Ведь даже непродолжительное ношение высоких каблуков может нанести непоправимый вред организму в целом. Что будет, если носить каблуки каждый день, читайте в полной версии материала в «СЭ».