Ортопед объяснил, какие привычки ухудшают состояние суставов

Боли в коленях, пояснице или плечах все чаще беспокоят даже тех, кому чуть за 30. Травматолог-ортопед Алишер Зохиров в интервью «Газете.Ru» пояснил, какие привычки ускоряют «старение» суставов и как вовремя предотвратить проблемы.

По его словам, одна из главных причин — длительное сидение за компьютером и гаджетами. Сидячий образ жизни негативно влияет на опорно-двигательный аппарат и способствует постепенной дегенерации суставов. Активные люди получают питание хрящей за счет синовиальной жидкости, выработка которой стимулируется движением. Если же человек долгое время мало двигается и большую часть дня проводит в одном положении, выработка жидкости снижается, ухудшается питание хрящей, они истончаются и деформируются, что приводит к преждевременному износу суставов, боли и постоянному дискомфорту.

Еще один фактор — нездоровое питание. Частое употребление продуктов с трансжирами, рафинированными углеводами и сахаром провоцирует воспалительные процессы в организме, которые могут затронуть и суставы. При этом рацион многих 20-30-летних беден на микроэлементы, важные для суставов: кальций, фосфор, магний и витамины D и C. Хронические дефициты постепенно «подтачивают» хрящи и суставы изнутри, и легкий скрип рискует перерасти в серьезную проблему.

Парадоксально, но суставные проблемы нередки и у активных людей: резкое увеличение нагрузки без подготовки, неправильная техника упражнений, особенно в силовых тренировках или беге, приводит к микротравмам. Попытки «быстро вернуть форму» после продолжительного периода малоподвижности часто заканчиваются болью и дегенеративными изменениями, так как связки и суставы не успевают адаптироваться.

Зохиров подчеркивает: нельзя игнорировать боль — хронические травмы суставов негативно влияют на весь опорно-двигательный аппарат. Современная медицина предлагает множество эффективных методов диагностики и лечения: SVF-терапия (фракция из подкожной жировой ткани), PRP-терапия (инъекции плазмы крови), внутрисуставное введение гиалуроновой кислоты, артроскопия и, при необходимости, эндопротезирование. Своевременная диагностика и малоинвазивные методы лечения помогают не только снять боль, но и вернуть подвижность, позволяя жить активной полной жизнью, заключил врач.