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Ортопед объяснил, почему с возрастом люди становятся ниже ростом
Здоровье

Сегодня, 18:05

1 мин.

Ортопед объяснил, почему с возрастом люди становятся ниже ростом

Мария Задорожная
Автор
Врач измеряет рост девушки
Фото andreswd, iStock
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Врач-ортопед, травматолог Амир Муракаев в беседе с «Клопс» заявил, что с возрастом рост человека уменьшается в среднем на 5-6 см. По его словам, этот необратимый процесс обусловлен износом костей. Желеобразная жидкость в межпозвоночных дисках истощается, что приводит к их истончению и сближению позвонков. Врач отметил, что этот процесс индивидуален, однако в среднем он начинается уже после 35 лет.

Так, потеря роста во многом зависит от условий жизни пациента, включая тяжелые физические нагрузки, хронические заболевания и травмы. Например, усадке позвоночника способствуют несколько факторов. Во-первых, высокая спортивная активность может ускорить этот процесс, поскольку интенсивные физические нагрузки оказывают сильное отрицательное влияние на хрящевую ткань и диски, что приводит к изменению их толщины. Во-вторых, после 40 лет замедляется обновление костной ткани, из-за чего происходит ее активное разрушение и уменьшение высоты губчатых костей позвонков.

Наконец, остеопороз также значительно ускоряет потерю роста, не говоря уже о любых деформациях позвоночника, таких как сколиоз.

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