Ортопед рассказал, чем опасно регулярное ношение каблуков

Травматолог-ортопед Лев Дунаев считает, что постоянное ношение обуви с узким носом приводит к смещению больших пальцев, появляется риск образования шишки на внутренней стороне стопы. Об этом он заявил в разговоре с «СЭ». К еще одному последствию ношения каблуков эксперт отнес изменения осанки.

«Смещенный центр тяжести заставляет искать баланс при каждом шаге. В долгосрочной перспективе происходит искривление позвоночника», — объяснил врач.

Кроме того, поклонницы каблуков могут столкнуться с атрофией ягодичных мышц. Потому что из-за перераспределения нагрузки ягодицы меньше включаются в работу.

«Любовь к каблукам иногда приводит к нарушению работы пальцев. При повышенном давлении они теряют чувствительность и искривляются», — заключил доктор.