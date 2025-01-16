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Остеопат назвала привычку, которая разрушает позвоночник
Здоровье

Сегодня, 16:15

1 мин.

Остеопат назвала привычку, которая разрушает позвоночник

Мария Задорожная
Автор
Девушка неправильно сидит за рабочим столом
Фото PonyWang, iStock
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Детский ортопед, остеопат, кандидат медицинских наук Елена Адулас в беседе с «СЭ» заявила, что неправильное положение тела во время бытовых и рабочих дел негативно сказывается на здоровье позвоночника.

По ее словам, наклон тела вперед, который часто случается во время стирки, уборки с пылесосом или граблями, мытья посуду, сильно нагружает поясничный отдел — перенапрягаются мышцы-разгибатели. Врач отметила, что у человека сначала просто возникает боль в пояснице, а позже могут появиться действительно серьезные проблемы.

Сидение нога на ногу или подложив одну ногу под ягодицы, свешивание одной руки со стола — все это вызывает мышечный дисбаланс и в дальнейшем может привести к проблемам с позвоночником, — сказала доктор.

К неправильному положениею тела Адулас также отнесла сутулость во время работы за компьютером. Такому положению, по словам Елены, способствуют мягкие или очень низкие стулья.

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