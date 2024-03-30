Остеопат объяснила, чем опасен сон на высоких подушках

Детский ортопед, остеопат, кандидат медицинских наук Елена Адулас в беседе с «СЭ» подчеркнула, что для правильного функционирования позвоночника во время сна нужны правильно подобранные подушки и матрас.

По ее словам, высокие подушки и неудобные матрасы не поддерживают ровную ось голова-позвоночник-таз. Также эксперт добавила, что на здоровье опорно-двигательного аппарата негативно сказывается сон на животе.

«Во-первых, нарушается естественный изгиб шеи. Во-вторых, голова обычно повернута в одну сторону, что может привести к нарушениям в шейном отделе — вывихам или дисфункциям мышц», — подытожила доктор.