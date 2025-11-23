Видео
Здоровье

Сегодня, 13:45

3 мин.

Остеотерапевт назвала нестандартные причины болей в шее

Мария Задорожная
Автор
Людмила Елисавецкая
Косметолог-эстетист, остеотерапевт
У девушки болит шея
Фото PeopleImages, iStock

Боль в шее — одна из самых частых жалоб современного человека. Она может быть острой или ноющей, сопровождаться хрустом, головной болью, головокружением и скованностью движений. Но прежде чем хвататься за обезболивающие мази, важно понять ключевой принцип: шея — не изолированный орган, а часть сложной биомеханической системы. Истинная причина боли часто находится далеко от места ее проявления. Эксклюзивно для «СЭ» остеотерапевт и косметолог Людмила Елисавецкая рассказала, с чем может быть связана боль в шее.

По ее словам, боль в шее редко бывает локальной проблемой. Ее источниками могут быть:

  • Дисфункции черепа. Микронапряжения костей черепа, вызванные старыми травмами, стрессами или неправильным прикусом, через фасциальные связи передаются на оболочки спинного мозга и мышцы шеи.
  • Нарушения осанки. Перекос таза, сколиоз, разная длина ног заставляют тело искать компенсаторные позы. Шея постоянно перенапрягается, чтобы удержать голову вертикально. Яркий пример — «текстовая шея» от постоянного наклона к гаджетам.
  • Дисфункции внутренних органов. Напряжение в диафрагме, проблемы с печенью, желудком или легкими через систему связок рефлекторно вызывают мышечный спазм в шейно-воротниковой зоне.
  • Последствия травм. Даже давно забытые падения, ушибы копчика или хлыстовые травмы оставляют фасциальные натяжения, которые годами «тянут» за собой шею.

Отдельная группа причин связана с нарушением работы мышц:

  • Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. Напряженные жевательные мышцы, бруксизм, неправильный прикус создают мощное напряжение, передающееся на шею.
  • Неправильное положение языка и дыхание. Если язык лежит на дне рта, а дыхание ротовое, это нарушает биомеханику шейного отдела
  • Неоптимальный двигательный стереотип. Привычка неправильно двигаться (например, напрягать шею вместо мышц кора при подъеме тяжести).

По словам эксперта, облегчить состояние можно самостоятельно. Для этого необходимо:

  1. Снизить нагрузку. Избегайте длительного пребывания в одной позе. Монитор — на уровне глаз.
  2. Сделать легкую растяжку. Плавные наклоны головы без резких движений.
  3. Проводить дыхательные практики. Диафрагмальное дыхание лежа (рука на животе поднимается, на груди — неподвижна).
  4. Самомассаж. Мягкое разминание трапециевидных мышц от шеи к плечам.

«Обезболивающие и массаж дают временное облегчение. Остеопатический подход ищет и устраняет первопричину. Специалист работает с костями черепа, снимает напряжение с мозговых оболочек, корректирует дисфункции органов и нормализует мышечный тонус. В сочетании с миофункциональной коррекцией это дает стойкий результат, избавляя не только от боли, но и от ее повторного появления», — подытожила Людмила Елисавецкая.

