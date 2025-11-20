Отоларинголог рассказал, как не стоит лечить насморк у детей

При лечении насморка у детей крайне важно соблюдать возрастные ограничения при выборе средств для промывания носа. Врач-отоларинголог Иван Лесков в интервью «Москве 24» предупредил, что использование спреев, не подходящих по возрасту, может спровоцировать осложнения из-за избыточного давления.

Лесков подчеркнул, что для младенцев любое давление недопустимо. В их случае следует ограничиваться закапыванием физраствора, после чего немедленно удалять выделения с помощью аспиратора.

«Взрослым также надо быть аккуратными: если дать слишком сильное давление, тоже можно спровоцировать осложнения. Позади носа в носоглотку открывается евстахиева труба, всегда есть риск «добить» до нее спреем и вызвать спазм, что станет причиной мгновенной резкой боли в ухе. Также есть риск «загнать» слизь через эту трубу в среднее ухо и спровоцировать отит», — сказал Лесков.

Системы для промывания носа, при которых раствор плавно перетекает из одной ноздри в другую, можно применять только начиная с шестилетнего возраста. Однако, по словам специалиста, в целом промывать нос без предварительной консультации с врачом не рекомендуется, чтобы избежать возможных осложнений. Лесков также настоятельно не советует прибегать к народным методам, так как они могут вызвать ожог слизистой оболочки.