Отоларинголог рассказала, как избежать проблем со слухом

Эксклюзивно для «СЭ» отоларинголог Галина Рыбакова рассказала, что нужно делать для профилактики проблем со слухом.

Эксперт утверждает, что ухудшение слуха может быть спровоцировано атеросклерозом, сахарным диабетом, патологиями сердечно-сосудистой системы и инфекционными заболеваниями.

«Особенно опасен взрыв барабанной перепонки, который происходит из-за гнойного отита. Негативное влияние на слух оказывают и определенные лекарства. Иногда даже банальная чистка ушей приводит к серьезным повреждениям перепонки», — объясняет врач.

Галина Рыбакова советует в первую очередь защищать уши от переохлаждения, потому что оно может спровоцировать воспаления. Также медик не рекомендует громко слушать музыку в наушниках.

«Обязательно чистите уши. Но делайте это максимально аккуратно! И если вы почувствовали, что слух ухудшился, немедленно идите к врачу», — подытожила отоларинголог.

Ранее отоларинголог рассказала «СЭ», какие наушники безопаснее для слуха.