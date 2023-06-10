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Сегодня, 04:46

Отоларинголог считает, что храп необходимо лечить

Евгений Козинов
Корреспондент
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Отоларинголог и кандидат медицинских наук Наталия Сергеева рассказала, что в большинстве случаев храп вредит не тому, кто храпит, а людям, которые спят с этим человеком в одной комнате.

«Речь идет о храпе, который сопровождается задержками дыхания, — апноэ. В этом случае во время сна дыхательные пути полностью спадают, что делает невозможным поступление кислорода к мозгу, другим органам и тканям. Эта задержка может длиться секунды или несколько минут, пока человек не проснется и не сделает полноценный вдох.

Бороться с храпом можно разными способами, все зависит от причин, по которым храп появился. Именно поэтому с проблемой храпа нужно обращаться к врачу, чтобы он провел комплексное обследование и подобрал наиболее адекватную терапию», — цитирует Life.ru Сергееву

Эпизоды апноэ не проходят бесследно для здоровья: повышается давление, развивается аритмия, увеличивается риск развития инсульта, инфаркта и внезапной сердечной смерти.

Источник: https://life.ru/p/1585395
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