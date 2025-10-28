Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Педиатр назвала характерный признак менингококковой инфекции у детей
Здоровье

28 октября, 15:45

2 мин.

Педиатр назвала характерный признак менингококковой инфекции у детей

Мария Задорожная
Автор
Девочка болеет
Фото prostooleh, Freepik

К 2027 году отечественная вакцина против менингококковой инфекции потенциально может быть включена в Национальный календарь прививок. Как отмечает Рабият Зайниддинова, педиатр, неонатолог и вакцинолог, кандидат медицинских наук, в интервью «Радио 1», менингококковая инфекция — «кошмар для любого детского врача», особенно в случаях с непривитыми детьми. По ее словам, на ранних стадиях заболевание имитирует обычные вирусные инфекции, такие как ОРВИ или грипп. Однако, к тому моменту, когда истинная природа болезни становится очевидной, может быть уже слишком поздно для эффективного вмешательства.

Медик подчеркивает, что главная опасность инфекции заключается в ее скрытности: отличительные признаки проявляются уже на поздних этапах. При этом многие люди могут быть носителями менингококковой бактерии без каких-либо симптомов.

«У любого человека в носоглотке может жить менингококк. Просто не все об этом знают», — пояснила она.

Кому угрожает наибольшая опасность?

  • Младенцы и маленькие дети: незрелая иммунная система делает их особенно уязвимыми к быстрому развитию инфекции.
  • Подростки: эта возрастная группа нередко остается без должного медицинского контроля, а их активное общение и тесные контакты (например, поцелуи) способствуют быстрому распространению заболевания.

Рабият Зайниддинова обратила внимание на ключевой тревожный симптом, требующий немедленного обращения за помощью — это специфическая сыпь. Она описывает ее как «кровоизлияния массивных, неправильных форм, бледно-розового оттенка, плотные на ощупь, возвышающиеся над поверхностью кожи и не исчезающие при надавливании». Для подтверждения можно провести «тест со стаканом»: если при прижимании прозрачного стакана к коже сыпь не бледнеет, это является серьезным сигналом о возможном заболевании.

«Если болезнь идет больше трех дней, а состояние динамически ухудшается. Если появляется так называемый монотонный мозговой крик и идет неадекватная резкая реакция на свет, шум — немедленно вызывается бригада скорой медицинской помощи», — настоятельно советует специалист.

Менингококковый менингит: лечение и&nbsp;симптомы.Менингококковый менингит: как защититься? Отвечает врач
1
ВКонтакте Дзен Max
Дети
Медицина
Советы и рекомендации
Новости холдинга
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Читайте далее
Диетолог назвала тревожную причину отсутствия аппетита по утрам

  • Niko McCowrey

    ...описывает ее как «кровоизлияния массивных, неправильных форм, бледно-розового оттенка, плотные на ощупь, возвышающиеся над поверхностью кожи и не исчезающие при надавливании».... Элементы экзантемы (сыпи) не могут быть "массивных" форм: массивный - это объем, вес, размер.Элементы сыпь при МИ - неправильной, "звездчатой" формы. Это геморрагии, они ни хрена не бледно-розовые!!! Ключевое то, где сыпь появляется (вначале на коже дистальных отделов конечностей и боковых поверхностях груди и живота, затем распространяется по всему телу) и то, что количество элеменов и их размеры увеличиваются прямо во время осмотра. Товарищу педиатру, к.м.н., лежащему под МАМАКО, не мешало до интервью проконсультироваться в Москве у инфекционистов. Союз педиатров - не авторитет в области инфекционных болезней. А товарищу копипастеру что-либо советовать бесполезно, он необучаем.

    28.10.2025