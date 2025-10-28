Педиатр назвала характерный признак менингококковой инфекции у детей

К 2027 году отечественная вакцина против менингококковой инфекции потенциально может быть включена в Национальный календарь прививок. Как отмечает Рабият Зайниддинова, педиатр, неонатолог и вакцинолог, кандидат медицинских наук, в интервью «Радио 1», менингококковая инфекция — «кошмар для любого детского врача», особенно в случаях с непривитыми детьми. По ее словам, на ранних стадиях заболевание имитирует обычные вирусные инфекции, такие как ОРВИ или грипп. Однако, к тому моменту, когда истинная природа болезни становится очевидной, может быть уже слишком поздно для эффективного вмешательства.

Медик подчеркивает, что главная опасность инфекции заключается в ее скрытности: отличительные признаки проявляются уже на поздних этапах. При этом многие люди могут быть носителями менингококковой бактерии без каких-либо симптомов.

«У любого человека в носоглотке может жить менингококк. Просто не все об этом знают», — пояснила она.

Кому угрожает наибольшая опасность?

Младенцы и маленькие дети: незрелая иммунная система делает их особенно уязвимыми к быстрому развитию инфекции.

Подростки: эта возрастная группа нередко остается без должного медицинского контроля, а их активное общение и тесные контакты (например, поцелуи) способствуют быстрому распространению заболевания.

Рабият Зайниддинова обратила внимание на ключевой тревожный симптом, требующий немедленного обращения за помощью — это специфическая сыпь. Она описывает ее как «кровоизлияния массивных, неправильных форм, бледно-розового оттенка, плотные на ощупь, возвышающиеся над поверхностью кожи и не исчезающие при надавливании». Для подтверждения можно провести «тест со стаканом»: если при прижимании прозрачного стакана к коже сыпь не бледнеет, это является серьезным сигналом о возможном заболевании.

«Если болезнь идет больше трех дней, а состояние динамически ухудшается. Если появляется так называемый монотонный мозговой крик и идет неадекватная резкая реакция на свет, шум — немедленно вызывается бригада скорой медицинской помощи», — настоятельно советует специалист.