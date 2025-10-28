Педиатр назвала характерный признак менингококковой инфекции у детей

28 октября, 15:45
К 2027 году отечественная вакцина против менингококковой инфекции потенциально может быть включена в Национальный календарь прививок. Как отмечает Рабият Зайниддинова, педиатр, неонатолог и вакцинолог, кандидат медицинских наук, в интервью «Радио 1», менингококковая инфекция — «кошмар для любого детского врача», особенно в случаях с непривитыми детьми. По ее словам, на ранних стадиях заболевание имитирует обычные вирусные инфекции, такие как ОРВИ или грипп. Однако, к тому моменту, когда истинная природа болезни становится очевидной, может быть уже слишком поздно для эффективного вмешательства.
Медик подчеркивает, что главная опасность инфекции заключается в ее скрытности: отличительные признаки проявляются уже на поздних этапах. При этом многие люди могут быть носителями менингококковой бактерии без каких-либо симптомов.
«У любого человека в носоглотке может жить менингококк. Просто не все об этом знают», — пояснила она.
Кому угрожает наибольшая опасность?
Рабият Зайниддинова обратила внимание на ключевой тревожный симптом, требующий немедленного обращения за помощью — это специфическая сыпь. Она описывает ее как «кровоизлияния массивных, неправильных форм, бледно-розового оттенка, плотные на ощупь, возвышающиеся над поверхностью кожи и не исчезающие при надавливании». Для подтверждения можно провести «тест со стаканом»: если при прижимании прозрачного стакана к коже сыпь не бледнеет, это является серьезным сигналом о возможном заболевании.
«Если болезнь идет больше трех дней, а состояние динамически ухудшается. Если появляется так называемый монотонный мозговой крик и идет неадекватная резкая реакция на свет, шум — немедленно вызывается бригада скорой медицинской помощи», — настоятельно советует специалист.
...описывает ее как «кровоизлияния массивных, неправильных форм, бледно-розового оттенка, плотные на ощупь, возвышающиеся над поверхностью кожи и не исчезающие при надавливании».... Элементы экзантемы (сыпи) не могут быть "массивных" форм: массивный - это объем, вес, размер.Элементы сыпь при МИ - неправильной, "звездчатой" формы. Это геморрагии, они ни хрена не бледно-розовые!!! Ключевое то, где сыпь появляется (вначале на коже дистальных отделов конечностей и боковых поверхностях груди и живота, затем распространяется по всему телу) и то, что количество элеменов и их размеры увеличиваются прямо во время осмотра. Товарищу педиатру, к.м.н., лежащему под МАМАКО, не мешало до интервью проконсультироваться в Москве у инфекционистов. Союз педиатров - не авторитет в области инфекционных болезней. А товарищу копипастеру что-либо советовать бесполезно, он необучаем.
