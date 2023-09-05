Педиатр объяснила, как распознать колики у младенца

Врач-педиатр Елизавета Захарова объяснила «СЭ», как определить колики у новорожденного. По словам специалиста, они встречаются почти у четверти малышей.

«Чаще всего они возникают в возрасте от двух недель до четырех месяцев. Их пик приходится на 6-8 недель. Длительность ежедневного плача «в норме» у младенца может быть очень разной: от 30 минут до шести часов в сутки. Колики — это уже плач больше трех часов», — сказала Захарова «СЭ».

Как отмечает эксперт, указать на колики также может плач одновременно с поджиманием ног. При этом стоит отличать голодный плач от истерики из-за колик. Если малыш голодный, то плач будет более требовательный и сильный.