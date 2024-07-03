Педиатр объяснила, как защитить ребенка от аномальной жары

Эксклюзивно для «СЭ» врач-педиатр Наталья Жереблюк рассказала, как защитить ребенка от аномальной жары.

«Первое, что следует сделать, — ограничить пребывание ребенка на солнце. Прогулки с детьми грудного или младшего возраста лучше совершать до 11.00 днем и после 17.00 вечером. Обязательно следите, чтобы малыш не находился под прямыми солнечными лучами», — объяснила эксперт.

Также доктор порекомендовала надевать на ребенка головной убор с козырьком, чтобы не только обезопасить голову, но и защитить глаза. Одежду следует выбирать из легких тканей, например льна или хлопка. По словам медика, такая одежда хорошо проветривается и впитывает пот, что не дает ребенку перегреться.

«Следите, чтобы подгузник был чистым, снимите его в жару, пусть малыш побудет в хлопковых трусиках. Уберите из коляски одеяла, пледы и постелите хлопковую пеленку. Для прикрытия ребенка от сквозняка используйте тонкое махровое полотенце или простыню», — сказала Жереблюк.

Кроме того, не следует надолго оставлять ребенка в коляске. Лучше почаще его брать на руки, если вы находитесь в тени.

«Главное — не забывайте про питьевой режим! Грудничка чаще прикладывайте к груди, а на прогулки с детьми младшего возраста обязательно возьмите бутылку с водой, несладким компотом или морсом. В периоды аномальной жары давайте детям чаще сочные фрукты и овощи, но с учетом отсутствия аллергии», — пояснила специалист.

В жару врач не советует наносить на тело малыша молочко и лосьоны, это сделает детскую кожу более горячей. Лучше принимать теплые ванны утром и вечером, они хорошо охладят ребенка.