Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Педиатр объяснила, почему дети часто болеют в осенне-зимний период
Здоровье

Сегодня, 19:05

1 мин.

Педиатр объяснила, почему дети часто болеют в осенне-зимний период

Мария Задорожная
Автор
Ребенок болеет
Фото Ridofranz/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Педиатр, аллерголог-иммунолог Елена Куркова в беседе с «СЭ» отметила, что работа детской и взрослой иммунной системы снижается в осенние и зимние месяцы. Причина — изменения температуры, погодных условий, недостаток витамина D, а также активное распространение респираторных инфекций.

«Скорость распространения респираторных инфекций возрастает осенью и зимой, но не из-за холодного воздуха. Дети начинают больше времени проводить в людных местах в помещении, вдыхая зараженный воздух», — сказала медик.

По словам доктора, ребенку намного проще заразиться гриппом и ОРВИ, так как он проводит больше времени в закрытых помещениях, например в детском саду или школе, контактирует с другими детьми. Все это увеличивает восприимчивость к вирусам, которые легко распространяются между людьми при кашле, чихании и даже разговоре.

Что взять в&nbsp;поездку с&nbsp;детьми. Что взять в дорогу, если едете в путешествие вместе с детьми
Медицина
Новости холдинга
Русская легкоатлетка Энгквист-Нарожиленко в третий раз заболела раком
Отец отравившейся полуфабрикатами семьи из Красноярского края дал показания СК
Боснийский клуб поселил баскетболиста в тюрьму из-за высоких цен на аренду
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Амарала обвинили в неумении работать со звездами. Что происходит в «Спартаке» после дерби с «Динамо»
Разгромившего могилу Маслякова вандала увезли в психиатрическую лечебницу
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ