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Педиатр рассказала, что делать при дефиците магния
Здоровье

Сегодня, 14:35

1 мин.

Педиатр рассказала, что делать при дефиците магния

Мария Маковей
Автор
Капсулы на фоне названия магния
Фото Dmitrii Khvan/istockphoto.com
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При снижении уровня магния в крови врач-педиатр Елена Титаренко прежде всего советует не заниматься самолечением. Об этом она сообщила в разговоре с «СЭ».

По ее словам, не нужно самостоятельно ставить себе диагноз. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться к терапевту.

«Только врач на основе анамнеза способен назначить правильный препарат и подобрать необходимый рацион», — говорит эксперт.

Доктор отмечает, что при снижении уровня полезного вещества в организме назначается специальная диета с продуктами, богатыми магнием. Если она не помогает, врач прописывает магнийсодержащие препараты.

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