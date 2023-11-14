Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 12:45

Педиатр рассказала, как уберечь детей от диабета

Мария Маковей
Автор
Ребенок измеряет уровень сахара в крови
Фото Irina_Geo/istockphoto.com
Telegram Дзен

Сегодня на планете отмечается Всемирный день борьбы против диабета. Эта дата выбрана неслучайно, именно 14 ноября 1891 года родился канадский врач, физиолог Фредерик Бантинг, открывший гормон инсулина совместно с Чарльзом Бестом в 1921 году.

В настоящее время в России официально около пяти миллионов людей страдают диабетом. Этот недуг занимает первое место среди всех эндокринных заболеваний у детей. Эксклюзивно для «СЭ» врач-педиатр Светлана Караева рассказала, как уберечь ребенка от коварного заболевания.

«Если у родителей малыша диагностирован диабет или ребенок часто подхватывает острые вирусные инфекции, то он изначально находится в группе риска», — отмечает эксперт.

По словам педиатра, главные причины развития сахарного диабета — неправильное питание и недостаток физической активности у детей. А это, в первую очередь, зона ответственности родителей.

«Симптомы болезни у ребенка могут возникнуть в любом возрасте. Заподозрить диабет можно по повышенному мочеиспусканию, сухости во рту, постоянной жажде, повышенному аппетиту, резкому снижению или увеличению веса. Уже в самом начале заболевания у детей могут наблюдаться шелушения на ладонях и подошвах, заеды в уголках рта, кандидозный стоматит, мышечная слабость и потливость, плохое заживление ран, гнойничковые поражения кожи, фурункулез или опрелости», — объясняет врач.

Для профилактики такого недуга эксперт рекомендует следовать следующим правилам:

  • При появлении вышеперечисленных симптомов, обязательно обратитесь к врачу.
  • Правильно питайтесь. Избегайте легкоусвояемых углеводов (например, кондитерских изделий). Добавьте в рацион продукты, богатые витаминами и минералами (рыба, творог, овощи, фрукты и т.д.). Уберите из меню фастфуд, сладкое и соленое.
  • Пейте достаточное количество жидкости. В сутки ребенку необходимо выпивать не менее 1,5 л чистой воды. От сладкой газировки стоит полностью отказаться.
  • Занимайтесь спортом. Делайте с ребенком зарядку по утрам, ходите бегать, играть в футбол, бадминтон, теннис, баскетбол. Берите его с собой в фитнес-зал на беговую дорожку. Покажите своему чаду достойный пример!

Кроме того, Караева советует постоянно следить за уровнем глюкозы в крови, чтобы не пропустить диабет. Натощак нормальным показателем у ребенка считается от 3,3 до 5,5 ммоль/л.

Ранее психолог Юлия Керецман рассказала, как увлечь ребенка спортом.

Дети
Медицина
Советы и рекомендации
0
Читайте также
Правительство России утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2024 год
Дочь боксера Дацика госпитализирована в Москве
Al Rabiaa опубликовал видео с похищенной гражданкой России и Израиля Цурковой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 6
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 5
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 3
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
Россия уже не лидер фигурного катания? Что с Тутберидзе?
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Трагедия в любительском матче
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Сын Плющенко выдал гениальный прокат под Джексона!
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ
Мобильные приложения СЭ

Офтальмолог рассказала, как сохранить здоровье глаз