Педиатр рассказала, как уберечь детей от диабета

Сегодня, 12:45
Сегодня на планете отмечается Всемирный день борьбы против диабета. Эта дата выбрана неслучайно, именно 14 ноября 1891 года родился канадский врач, физиолог Фредерик Бантинг, открывший гормон инсулина совместно с Чарльзом Бестом в 1921 году.
В настоящее время в России официально около пяти миллионов людей страдают диабетом. Этот недуг занимает первое место среди всех эндокринных заболеваний у детей. Эксклюзивно для «СЭ» врач-педиатр Светлана Караева рассказала, как уберечь ребенка от коварного заболевания.
«Если у родителей малыша диагностирован диабет или ребенок часто подхватывает острые вирусные инфекции, то он изначально находится в группе риска», — отмечает эксперт.
По словам педиатра, главные причины развития сахарного диабета — неправильное питание и недостаток физической активности у детей. А это, в первую очередь, зона ответственности родителей.
«Симптомы болезни у ребенка могут возникнуть в любом возрасте. Заподозрить диабет можно по повышенному мочеиспусканию, сухости во рту, постоянной жажде, повышенному аппетиту, резкому снижению или увеличению веса. Уже в самом начале заболевания у детей могут наблюдаться шелушения на ладонях и подошвах, заеды в уголках рта, кандидозный стоматит, мышечная слабость и потливость, плохое заживление ран, гнойничковые поражения кожи, фурункулез или опрелости», — объясняет врач.
Для профилактики такого недуга эксперт рекомендует следовать следующим правилам:
Кроме того, Караева советует постоянно следить за уровнем глюкозы в крови, чтобы не пропустить диабет. Натощак нормальным показателем у ребенка считается от 3,3 до 5,5 ммоль/л.
Ранее психолог Юлия Керецман рассказала, как увлечь ребенка спортом.