Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 17:35

Педиатр рассказала, как защитить здоровье ребенка-школьника

Мария Маковей
Автор
Два школьника держатся за руки
Фото Dean Mitchell/istockphoto.com
Telegram Дзен

20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. Он призван обратить внимание мирового общества на детское здоровье, заботу о нем и предупреждение различных заболеваний. Экслюзивно для «СЭ» врач-педиатр Светлана Караева рассказала, как защитить ребенка-школьника от коварных недугов.

«Современный темп жизни оставляет отпечаток абсолютно на всех, в том числе на детях и подростках. К сожалению, реальность такова, что к 11 классу полностью здоровых школьников у нас остается около 10%, а у большинства диагностируют по 2-3 хронических заболевания», — отмечает эксперт.

По словам врача, самый надежный способ вырастить ребенка физически здоровым — это ведение здорового образа жизни, в который входят режим дня, рациональное питание, физическая активность, здоровье глаз, правильная осанка, гигиена, прививки и психологически здоровые отношения в семье.

«Защита здоровья ребенка — забота родителей. Любой родитель, стремящийся защитить дитя, должен знать о необходимых прививках и графике их введения. Если вовремя приводить ребенка на вакцинацию, можно избежать заражения серьезными инфекциями», — подчеркивает эксперт.

Кроме того, доктор считает, что родителю нужно быть примером для ребенка и самому вести здоровый образ жизни.

«Обязательно следите за режимом сна и отдыха, забирайте у чада перед сном телефон, выключайте компьютер или телевизор. Не забывайте про осанку, сейчас каждый второй школьник имеет искривления позвоночника во многом из-за неправильных портфелей и учебной мебели. И самое главное — проводите с ребенком больше времени: гуляйте на свежем воздухе, рисуйте, готовьте ужин. Дети очень любят совместное времяпрепровождение с мамами и папами», — подытожила врач.

Ранее академик РАН рассказала, какие факторы влияют на здоровье детей.

Советы и рекомендации
0
Читайте также
МВД объявило в розыск украинскую певицу Джамалу
МИД гарантировал ответ на антироссийские действия Финляндии
Скончался бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
Эксперт оценил перспективы Аргентины при новом президенте Милее
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 6
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 5
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 3
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Возмущение Никитина после матча «Локо» — СКА
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
«Нефтехимик» обменял бывшего вратаря СКА в «Спартак»
«Спартак» продолжает лидировать в КХЛ
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Защитник, попавший в скандал в США, едет в «Ак Барс»
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Эндокринолог назвала симптомы ухудшения работы щитовидной железы