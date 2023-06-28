Педиатр рассказала, какие солнцезащитные средства могут быть опасны для ребенка

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Педиатр, иммунолог-трансплантолог НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, эксперт медицинского факультета университета «Синергия» Айшат Идармачева рассказала «СЭ», какие солнцезащитные средства могут быть опасны для ребенка и почему. «Крема с SPF-защитой для детей не должны содержать отдушек, масел, красителей, спирта, оксибензона и октокрилена. Эти вещества могут вызывать аллергические реакции, оказывать токсический эффект на организм или повышать чувствительность к солнцу», — предупредила специалист.
Как пояснила Айшат Идармачева, для детей рекомендованы крема с физическими фильтрами, такими как оксид цинка и диоксид титана. Они редко вызывают аллергические реакции и хорошо рассеивают лучи. «Крем наносят примерно по одной чайной ложке на лицо, шею, грудь, спину, руки и ноги. Девушкам-подросткам следует наносить солнцезащитный крем до тонального», — подытожила врач.
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