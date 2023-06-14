Педиатр Воротынцева рассказала о содержимом детской аптечки во время отпуска

Педиатр Мария Воротынцева рассказала, какие лекарства для детей не нужно брать с собой в отпуск.

«Начну с того, что не стоит с собой брать. Это антибактериальные и системные гормональные препараты, которые применяются только по назначению врача. Аптечку мы наполняем исходя из тех заболеваний, которые возникают в жарком климате», — приводит «Life.ru» слова Воротынцевой.

Специалист порекомендовала взять с собой водостойкий солнцезащитный крем SPF 50+, раствор для оральной регидратации ребенка, например, регидрон, который пригодится при диарее, а также глазные и ушные капли.