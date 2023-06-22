Пендюрина заявила, что строгие диеты не помогут избавиться от висцерального жира

Врач Алла Пендюрина заявила, что строгие диеты не помогут избавиться от висцерального жира.

«Для начала определим, какой же объем талии свидетельствует о наличии висцерального жира. Критическим показателем для женщин считается 88 см, а норма у мужчин — не больше 94 см. Необходимо пересмотреть рацион питания, делать упражнения, отказаться от самостоятельного использования разрекламированных диет, так как чрезмерно строгие, однообразные и несбалансированные системы питания ведут еще к большему набору веса по их завершению. Сон должен быть не менее семи часов сутки и в комфортных условиях. Постарайтесь решать проблемы по мере их поступления с минимальным проявлением отрицательных эмоций. Также следует ограничить потребление спиртных напитков, злоупотребление которыми провоцирует гормональный сбой», — приводит слова Пендюриной Life.ru.