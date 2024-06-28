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Первые центры ментального здоровья заработали в Москве
Здоровье

Сегодня, 15:05

1 мин.

Первые центры ментального здоровья заработали в Москве

Мария Маковей
Автор
Центры ментального здоровья Москвы
Фото Korrawin/istockphoto.com
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В Москве в мае-июне были открыты два первых центра ментального здоровья. Это медицинские учреждения нового формата, которые ориентированы на пациентов с психосоматическими расстройствами. Об этом в своем личном блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Как правило, эти люди регулярно обращаются в поликлинику с жалобами на различные недуги, но главная причина их недомоганий связана не столько с физическим, сколько с психологическим здоровьем», — отметил мэр.

В новых московских центрах трудятся врачи-психотерапевты, медицинские психологи, а еще психологи городского департамента труда и социальной защиты населения. Они работают в тесной связи с врачами из поликлиник.

«Если причина лежит в плоскости соматических заболеваний, то больной продолжит лечение в поликлинике или стационаре», — подчеркнул чиновник.

Если причина расстройства будет крыться в ментальном здоровье, пациенту предложат комплексное лечение, включающее индивидуальные и групповые консультации, тренинги, а также процедуры инструментальной терапии.

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