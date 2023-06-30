Пластический хирург развеял топ-5 мифов о тонкой талии

Пластический хирург клиники «Форма» Алан Габеев развеял топ-5 мифов о тонкой талии.

Миф 1: Обруч — самый простой способ сформировать тонкую талию

Многие девушки до сих пор верят в эффективность обруча, но на самом деле никакого влияния на формирование талии он не оказывает, заявил Life врач. По словам Габеева, этот спортивный снаряд не в состоянии убрать лишний жир или сделать талию уже. При правильном выполнении упражнения можно добиться только повышения тонуса мышц живота.

Миф 2: А еще помогут упражнения для пресса

«Похудение всегда происходит равномерно во всем теле. Упражнения для пресса помогут накачать мышцы пресса, но жир с талии будет уходить постепенно, по мере того, как вы будете худеть. Никакие тренажеры для талии, крема, мази или обертывания не ускорят этот процесс», — добавил Габеев.

Миф 3: Убрать лишние сантиметры можно с помощью липосакции

Липосакция действительно может помочь удалить так называемые жировые ловушки, от которых сложно, а часто и невозможно избавиться при помощи физических упражнений и правильного питания. Эта операция также поможет сформировать красивую линию талии и бедер, но она никак не может сделать талию уже ее физиологического размера, подчеркнул хирург.

«Дело в том, что объем талии определяется не только толщиной жировой прослойки. Он зависит от ширины грудной клетки, а на этот параметр липосакция или физические упражнения повлиять не в состоянии», — добавил Габеев.

Миф 4: Корсет уменьшит объем вашей талии

Реальность такова, что корсет может уменьшить талию, а точнее, может поменять положение ребер и сформировать тонкую талию, если носить его со школьного возраста, пока идет процесс формирования костей. После 23-25 лет это средство никак не поможет, добавил врач. При этом он предупредил, что длительное ношение корсета может спровоцировать неприятные последствия для здоровья.

Миф 5: Уменьшение талии без удаления ребер невозможно

«Раньше действительно так и было. Единственным способом радикально уменьшить объём талии была операция по удалению нижних пар ребер. Сегодня этот метод считается слишком опасным и травматичным, так как удаление ребер «оголяет» внутренние органы», — рассказал Габеев.