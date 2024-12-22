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Пластический хирург заявил, что массаж лица провоцирует старение
Здоровье

Сегодня, 16:25

2 мин.

Пластический хирург заявил, что массаж лица провоцирует старение

Мария Задорожная
Автор
Массаж лица
Фото macniak, iStock
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Такие методики массажа лица, как фейсфитнес и фейсбилдинг могут провоцировать преждевременное старение. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил кандидат медицинских наук, пластический хирург Сергей Круглик.

«Как хирург, который знает об анатомии лица не понаслышке, я категорически против такого грубого отношения к своей внешности. Дело в том, что мышцы лица очень особенные: они крепятся не к кости, как на теле, а к коже. Сокращения этой самой мышцы приводят к образованию морщин или заломов. Кроме этого, с возрастом эластичность кожи снижается, что также способствует формированию уже постоянных морщин», — отметил доктор.

Эксперт подчеркнул, что для четкого овала лица важен баланс мышц-супрессоров и мышц-депрессоров. Первые тянут кожу вверх, а вторые стремятся вниз. При этом тренировать изолированно только одну группу мышц невозможно. Поэтому при выполнении массажа одинаково нагружаются и супрессоры, и депрессоры.

«С годами мышцы-депрессоры сами по себе становятся сильнее, из-за чего лицо начинает «сползать». Дополнительная нагрузка в виде интенсивного массажа или гимнастики только усугубляет ситуацию — они начинают еще сильнее тянуть ткани лица вниз», — сказал Круглик.

Также хирург добавил, что фейсфитнес и фейсбилдинг не имеют доказательной базы. Поэтому они могут навредить и состарить лицо, но не придать ему молодости, как заявлено в рекламе.

«Вместо них советую выбирать другие более безопасные, но не менее результативные методики, которые помогают поддерживать лицо в тонусе: например, микротоки. Также для домашнего использования можно приобрести маски с лифтинг эффектом и кварцевый роллер», — подытожил хирург.

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