Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Почему немеют пальцы, о чем говорит онемение пальцев
Здоровье

7 марта, 19:25

1 мин.

Кардиолог перечислил главные причины онемения пальцев

Мария Маковей
Автор
Илья Луконин
Врач-эндокринолог, терапевт
Онемение пальцев на руках.
Фото bymuratdeniz/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Врач-кардиолог, терапевт, эндокринолог Илья Луконин в эксклюзивном разговоре с «СЭ» заявил, что одной из возможных причин онемения пальцев может быть анемия. При таком заболевании снижается гемоглобин, поэтому кровь может поступать в пальцы с отклонениями.

«Еще одна предполагаемая причина — атеросклероз и другие заболевания сердечно-сосудистой системы, которые приводят к нарушению кровообращения. К иным причинам я бы еще отнес гипотиреоз, сахарный диабет и нехватку витаминов. В этих случаях онемение сопровождается апатией и быстрой утомляемостью», — объяснил эксперт.

Кроме того, доктор предупредил, что онемение пальцев может указывать на инфаркт миокарда. Поэтому при появлении такого симптома следует обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.

При каких болезнях можно заниматься спортом. 7 проблем со здоровьем, при которых не нужно отказываться от спорта
Медицина
Советы и рекомендации
1
0
Новости холдинга
Россия, Китай и Алжир проголосовали против проекта резолюции США по Газе
«Динамо» в нокауте! «Трактор» снова вынес чемпионов, взял серию «всухую» и летит в полуфинал
Тела застреленных мужчины и женщины нашли у кладбища под Оренбургом
Вице-премьер Украины подтвердила призывы США не наносить удары по НПЗ в России
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada
Читайте далее
Пульмонолог перечислил признаки весенней депрессии