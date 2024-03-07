Кардиолог перечислил главные причины онемения пальцев

Врач-кардиолог, терапевт, эндокринолог Илья Луконин в эксклюзивном разговоре с «СЭ» заявил, что одной из возможных причин онемения пальцев может быть анемия. При таком заболевании снижается гемоглобин, поэтому кровь может поступать в пальцы с отклонениями.

«Еще одна предполагаемая причина — атеросклероз и другие заболевания сердечно-сосудистой системы, которые приводят к нарушению кровообращения. К иным причинам я бы еще отнес гипотиреоз, сахарный диабет и нехватку витаминов. В этих случаях онемение сопровождается апатией и быстрой утомляемостью», — объяснил эксперт.

Кроме того, доктор предупредил, что онемение пальцев может указывать на инфаркт миокарда. Поэтому при появлении такого симптома следует обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.