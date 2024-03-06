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Почему весной чаще болеют, почему весной легко заболеть
Здоровье

6 марта, 12:30

1 мин.

Врач объяснил, почему весной люди чаще болеют ОРВИ

Мария Маковей
Автор
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Девушка заболела.
Фото Choreograph/istockphoto.com
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Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, доцент кафедры профильных гигиенических дисциплин, эпидемиологии и общей гигиены КубГМУ Андрей Сахаров эксклюзивно для «СЭ» рассказал, почему весной люди чаще заражаются острыми респираторными инфекциями и другими вирусами.

«Говорить о том, что иммунитет работает в какое-то время года лучше — глупо. Он всегда на страже нашего здоровья, а вот вирусы как раз-таки подвержены сезонности. Весной их активность выше», — пояснил специалист.

По словам эксперта, повлиять на защиту человека от вирусов может множество причин: хронические заболевания, стресс, плохой сон, вредные привычки и самое главное — неправильно питание.

«Для борьбы с инфекциями нужен не только витамин С, но и другие важные макро- и микроэлементы, например железо и цинк. Если в рационе мало овощей и фруктов, то организму неоткуда получить витамин С, а если есть нехватка мяса, отмечается дефицит железа и цинка. Важную роль в защите от вирусов играет и витамин D, дефицит которого чаще всего проявляется именно после зимы», — объяснил доктор.

Специалист подчеркнул, что при нехватке полезных веществ человек начинает часто и продолжительно болеть простудой, жаловаться на постоянную усталость и сонливость. Игнорировать такое состояние Сахаров не рекомендует. По его словам, необходимо сразу обратиться к врачу.

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