Терапевт назвала болезнь, при которой возникает отвращение к мясу

9 марта, 10:45
Терапевт Ольга Чиркова в беседе с NEWS.ru заявила, что резкое отвращение к мясу — один из признаков рака желудка. По словам эксперта, такой симптом может говорить о последней стадии заболевания при любой локализации опухоли.
Также доктор добавила, что нежелание есть мясо может возникнуть из-за проблем с печенью, депрессии или при хроническом стрессе.
«При беременности этот симптом говорит о токсикозе или непереносимости животного протеина плодом, например, при той же фенилкетонурии, — добавила специалист.
При появлении резкого отвращения к мясу, Чиркова рекомендует незамедлительно обратиться к врачу.