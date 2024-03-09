Терапевт назвала болезнь, при которой возникает отвращение к мясу

Терапевт Ольга Чиркова в беседе с NEWS.ru заявила, что резкое отвращение к мясу — один из признаков рака желудка. По словам эксперта, такой симптом может говорить о последней стадии заболевания при любой локализации опухоли.

Также доктор добавила, что нежелание есть мясо может возникнуть из-за проблем с печенью, депрессии или при хроническом стрессе.

«При беременности этот симптом говорит о токсикозе или непереносимости животного протеина плодом, например, при той же фенилкетонурии, — добавила специалист.

При появлении резкого отвращения к мясу, Чиркова рекомендует незамедлительно обратиться к врачу.