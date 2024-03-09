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Почему возникает резкое отвращение к мясу и о чем это может говорить
Здоровье

9 марта, 10:45

1 мин.

Терапевт назвала болезнь, при которой возникает отвращение к мясу

Мария Маковей
Автор
Отказ от мяса.
Фото Panupong Piewkleng/istockphoto.com
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Терапевт Ольга Чиркова в беседе с NEWS.ru заявила, что резкое отвращение к мясу — один из признаков рака желудка. По словам эксперта, такой симптом может говорить о последней стадии заболевания при любой локализации опухоли.

Также доктор добавила, что нежелание есть мясо может возникнуть из-за проблем с печенью, депрессии или при хроническом стрессе.

«При беременности этот симптом говорит о токсикозе или непереносимости животного протеина плодом, например, при той же фенилкетонурии, — добавила специалист.

При появлении резкого отвращения к мясу, Чиркова рекомендует незамедлительно обратиться к врачу.

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