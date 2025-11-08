Поддельные Лабубу могут вызывать бесплодие

Шведское агентство по контролю за химическими веществами Kemikalieinspektionen обнаружило в поддельных куклах Лабубу опасный для репродуктивного здоровья химикат. Об этом сообщает Konsumentverket.

Эксперты нашли в пластике, из которого выполнены лица игрушек, крайне высокую концентрацию ДЭГФ (диэтилгексилфталата). Это вещество выявили в пяти из семи исследованных поддельных Лабубу. В Швеции ДЭГФ запрещен в детских игрушках с 1990-х годов из-за выраженной токсичности для репродуктивной системы, однако в некоторых странах его до сих пор применяют для удешевления производства. По данным ведомства, химикат может приводить к бесплодию и негативно влиять на внутриутробное развитие.

В агентстве подчеркнули, что наибольшему риску подвергаются маленькие дети, так как они часто тянут игрушки в рот и облизывают их, что повышает вероятность попадания ДЭГФ в организм.