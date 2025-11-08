Видео
Поддельные Лабубу могут вызывать бесплодие
Здоровье

8 ноября, 13:45

1 мин.

Поддельные Лабубу могут вызывать бесплодие

Мария Задорожная
Автор
Лабубу
Фото Keystone, Global Look Press

Шведское агентство по контролю за химическими веществами Kemikalieinspektionen обнаружило в поддельных куклах Лабубу опасный для репродуктивного здоровья химикат. Об этом сообщает Konsumentverket.

Эксперты нашли в пластике, из которого выполнены лица игрушек, крайне высокую концентрацию ДЭГФ (диэтилгексилфталата). Это вещество выявили в пяти из семи исследованных поддельных Лабубу. В Швеции ДЭГФ запрещен в детских игрушках с 1990-х годов из-за выраженной токсичности для репродуктивной системы, однако в некоторых странах его до сих пор применяют для удешевления производства. По данным ведомства, химикат может приводить к бесплодию и негативно влиять на внутриутробное развитие.

В агентстве подчеркнули, что наибольшему риску подвергаются маленькие дети, так как они часто тянут игрушки в рот и облизывают их, что повышает вероятность попадания ДЭГФ в организм.

Лабубу: что это такое и&nbsp;история создания&nbsp;&mdash; причина популярности.Лабубу захватили мир: откуда пошел тренд на плюшевых монстров
3
Польза и вред
Психиатр дала рекомендации, как пережить осеннюю хандру

  • Labubal

    До детей добрались с химозой(. Братцы, что происходит

    09.11.2025

  • Jubmoj

    Вы лучше фрукты овощи проверяйте на химикаты, одни пестициды едим, да качество воды проверяйте , и то лучше будет

    09.11.2025

  • Djibits

    :man_facepalming::man_facepalming::man_facepalming::man_facepalming:

    08.11.2025