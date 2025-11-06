Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Подолог назвала самую вредную осеннюю обувь
Здоровье

6 ноября, 19:45

1 мин.

Подолог назвала самую вредную осеннюю обувь

Мария Задорожная
Автор
Девушка в резиновых сапогах
Фото Freepik

Самой неудачной обувью для осени специалисты считают резиновые сапоги из-за полного отсутствия воздухопроницаемости. Об этом kp.ru рассказала подолог Ольга Чижевская.

По ее словам, нехватка вентиляции создает парниковый эффект, формируя идеальные условия для развития грибковых инфекций. Носить такие сапоги, по мнению эксперта, стоит не дольше трех часов. Более удачной альтернативой станет современная мембранная обувь: она пропускает воздух и одновременно защищает от влаги.

«К осенней и зимней обуви особые требования. Она должна быть максимально устойчивой, чтобы снизить риск травм. Ноги в ней не должны избыточно потеть (иначе можно спровоцировать появление грибка). Обязательно просушивайте вечером обувь», — подчеркнула Чижевская.

Эксперт также рекомендовала избегать ношения угг на плоской подошве. По ее словам, такая обувь вызывает некорректное распределение нагрузки, что негативно сказывается на стопах и суставах, а разношенные модели могут стать причиной болевых ощущений при ходьбе. Для поддержания здоровья ног подолог советует регулярно менять стельки и, если есть возможность, держать сменную обувь на рабочем месте.

4 самых вредных вида весенней и&nbsp;летней обуви.4 самых вредных вида весенней и летней обуви

ВКонтакте Дзен Max
Польза и вред
Советы и рекомендации
Новости холдинга
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Читайте далее
Врач объяснила, как не заболеть ОРВИ, будучи беременной