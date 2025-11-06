Подолог назвала самую вредную осеннюю обувь

Самой неудачной обувью для осени специалисты считают резиновые сапоги из-за полного отсутствия воздухопроницаемости. Об этом kp.ru рассказала подолог Ольга Чижевская.

По ее словам, нехватка вентиляции создает парниковый эффект, формируя идеальные условия для развития грибковых инфекций. Носить такие сапоги, по мнению эксперта, стоит не дольше трех часов. Более удачной альтернативой станет современная мембранная обувь: она пропускает воздух и одновременно защищает от влаги.

«К осенней и зимней обуви особые требования. Она должна быть максимально устойчивой, чтобы снизить риск травм. Ноги в ней не должны избыточно потеть (иначе можно спровоцировать появление грибка). Обязательно просушивайте вечером обувь», — подчеркнула Чижевская.

Эксперт также рекомендовала избегать ношения угг на плоской подошве. По ее словам, такая обувь вызывает некорректное распределение нагрузки, что негативно сказывается на стопах и суставах, а разношенные модели могут стать причиной болевых ощущений при ходьбе. Для поддержания здоровья ног подолог советует регулярно менять стельки и, если есть возможность, держать сменную обувь на рабочем месте.