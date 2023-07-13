Причиной массового отравления детей в Оренбургской области стал йогурт

13 июля на портале mash сообщили, что причиной массового отравления детей в Орске Оренбургской области стал йогурт, в котором нашли стафилококковый энтеротоксин А. Пострадало, как минимум, 36 детей, из них девять экстренно госпитализированы. Роспотребнадзор провел экспертизу и нашел бактерии в кисломолочных продуктах, которые давали детям на десерт. По версии ведомства, всем стало плохо из-за неправильного хранения продукта и нарушения санитарно-эпидемиологических правил в учреждениях. Поставки продукции с предприятия-производителя приостановлены как в детсады, так и в магазины.

Врач, эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала «СЭ», что стафилококк — это род бактерий, известных своей способностью вызывать инфекционные заболевания. «Стафилококки — это грамположительные, анаэробные бактерии, которые могут обитать на коже, в носоглотке и других частях тела человека. Некоторые из них могут быть патогенными и вызывать инфекционные заболевания, такие как ангина, гнойные воспалительные процессы, сепсис и другие», — предупредила специалист. Стафилококк может передаваться несколькими способами, включая контактно-бытовой путь, капельно-воздушный и через зараженные пищевые продукты. «Бактерия может попасть в организм через зараженные предметы, такие как дверные ручки и средства личной гигиены. Наиболее часто стафилококк попадает в организм через ранки и микротрещины на коже. Стафилококковые инфекции также могут передаваться от больных людей», — пояснила Екатерина Курбатова.

Чтобы предотвратить передачу стафилококка, рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, регулярно мыть руки и не использовать чужие личные вещи. При лечении стафилококковой инфекции могут использоваться антибиотики нового поколения (полусинтетические пенициллины, аминогликозиды и другие), антисептики (йод, зеленка), иммуномодуляторы и даже хирургическое вмешательство. «В некоторых случаях, особенно при гнойных осложнениях, может потребоваться хирургическое вмешательство для дренирования гнойных очагов или удаления зараженных тканей. Важно отметить, что лечение стафилококковой инфекции должно проводиться под наблюдением врача, который определит оптимальный подход в каждом конкретном случае», — резюмировала эксперт.

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