Профессиональный атлет рассказал о технике универсального самомассажа

Двукратный чемпион России по легкой атлетике, мастер спорта Александр Мироненко в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о том, как работает миофасциальный релиз. «Сейчас довольно сложно представить эффективные и безопасные тренировки без миофасциального релиза (МФР). Он улучшает подвижность суставов, эластичность мягких тканей, увеличивает эффективность тренировок, повышая силу, выносливость, координацию и чувство собственного тела», — отметил спортсмен.

Миофасциальный релиз представляет собой технику самомассажа с помощью специального инструмента — ролла, лежа на котором, можно прокатать, размять и расслабить практически любую область тела. Давление на ткани улучшает кровоснабжение и лимфоток, снимает боль в мышцах, ускоряет восстановление после тренировок, улучшает гибкость и снижает вероятность получения травм.

Миофасциальный релиз включает 5 базовых манипуляций: движение вдоль мышечных волокон, поперек, статическое сдавливание тканей, сдвиг поверхностных слоев ткани и компрессию с динамичным сокращением противоположных друг другу мышц (антагонистов). Оптимальное время воздействия при этом составляет от 1 до 3 минут на одну зону. Медленные, плавные движения и статичное давление на ту или иную область способствуют расслаблению, а активные и динамичные — стимулируют.

При выборе ролла Александр Мироненко посоветовал обратить внимание на жесткость: «Для начинающих и для расслабления подойдет мягкий ролл, для активации и для спортсменов — более жесткий». Массажный инструмент может иметь разную поверхность — плоскую или рельефную, с большей или меньшей площадью воздействия. «Для мягких техник и релаксации выбираем плоские с большой поверхностью воздействия. Для глубокого релиза или для активации — площадь воздействия должна быть меньше и рельефнее», — пояснил спортсмен.

По словам Александра Мироненко, чтобы релиз принес реальную пользу, он должен стать привычной и естественной ежедневной заботой о себе, как чистка зубов. «Рекомендуется ежедневно посвящать 10-15 минут МФР. Наилучший эффект достигается в комбинации с упражнениями на релаксацию, гибкость и дыхательными практиками», — заключил атлет.