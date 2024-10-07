Профессор рассказала, как легче просыпаться в темное время года

Профессор, доктор медицинских наук и заведующая кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины РНИМУ имени Пирогова Вера Ларина рассказала, как помочь себе просыпаться в темное время года.

По ее словам, при уменьшении длительности светового дня меняется характер циркадных ритмов организма человека, быстрее и в большем количестве начинает вырабатываться гормон сна — мелатонин. Поэтому в этот период очень важно не менять привычный распорядок дня, режим сна и бодрствования.

«Старайтесь ложиться спать и пробуждаться в привычное для вас время. При этом продолжительность сна должна быть от 7 до 9 часов, что позволит вашему организму постепенно адаптироваться к этим изменениям», — приводит слова эксперта телеграм-канал РНИМУ — для СМИ 24/7.

Также при пробуждении врач рекомендует перейти из темного помещения спальни или комнаты в светлое пространство квартиры, включить максимально яркий свет, открыть шторы или жалюзи. Если этих мер недостаточно, можно воспользоваться специальными лампами с определенной длиной волны. Они подавляют выработку гормона мелатонина и способствую более легкому и быстрому пробуждению.