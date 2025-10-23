Профессор рассказала, как защититься от активации герпеса

Вирус герпеса присутствует в организме почти каждого человека и обычно находится в спящем состоянии, не причиняя вреда. При определенных условиях он может активизироваться, что приводит к неприятным симптомам и возможным осложнениям. Об этом рассказала «КП» Елена Волчкова, заведующая кафедрой инфекционных болезней Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

«Стресс ослабляет защитные силы организма, что способствует активации герпеса. Способы борьбы со стрессом у всех разные — кому-то нужно больше отдыхать, высыпаться, кому-то наконец взять отпуск, кому-то изменить круг общения и так далее», — сказала Волчкова.

Она также посоветовала избегать переохлаждения, ведь холод может снизить клеточный иммунитет, контролирующий активность вируса. По ее словам, следует воздержаться от злоупотребления алкоголем и не допускать обострений хронических заболеваний.