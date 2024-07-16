Противозачаточные таблетки могут повысить риск депрессии у женщин

Нейробиолог Натали Тронсон заявила, что гормональные контрацептивы могут повысить риск депрессии. Об этом сообщает The Conversation.



По ее словам, примерно у 10% женщин препараты могут увеличить риск депрессии. Это связано с тем, что гормоны эстроген и прогестерон в их составе играют важную роль для здоровья мозга. Они могут связываться с особыми молекулами, чтобы регулировать менструальный цикл, память и эмоции.



Так исследования показали, что эстроген и прогестерон регулируют реакцию на стресс. У женщин, принимающих гормональные препараты, выделялось больше кортизола при погружении в холодную воду или при выступлении перед публикой.



Однако специалист отметила, что изменение реакции на стресс не связано напрямую с риском депрессии. Поэтому для 9 из 10 женщин, которые принимают гормональные препараты, риска развития депрессии нет. Но все еще неизвестно, какие еще факторы могут способствовать развитию депрессии при приеме противозачаточных, заключила нейробиолог.