Психиатр дала рекомендации, как пережить осеннюю хандру

С наступлением зимы многие испытывают хандру, апатию, снижение интереса к делам и упадок энергии — естественную реакцию на сокращение светового дня. Однако есть методы уменьшить влияние сезона. Об этом рассказала психиатр Марина Саунова, ее словам цитирует «Радио 1».

По словам специалиста, при сезонном снижении настроения не следует насильно бороться с собой — лучше помочь организму приспособиться к изменениям. Прежде всего стоит создать вокруг себя ощущение света и тепла: короткие дневные прогулки, яркое освещение в квартире, свечи и теплые цветовые решения в интерьере помогут мозгу воспринимать обстановку как более «солнечную», пояснила Саунова.

Для улучшения самочувствия она также рекомендовала общение с близкими: встречи, беседы и даже короткие звонки снижают чувство одиночества и тревогу.

Полезны физическая активность и любые занятия, приносящие удовольствие — творчество, музыка, танцы, чтение или уход за собой помогают поддерживать внутренние ресурсы, отметила эксперт. Она добавила, что важно придерживаться режима: регулярное время сна, работы и приема пищи создает ощущение стабильности и сглаживает перепады настроения.