Психиатр объяснила, может ли депрессия развиться от безделья

Психиатр, нарколог Мария Егорова в беседе с «СЭ» заявила, что люди, считающие депрессию «надуманной» болезнью, ошибочно полагают, что раньше этим недугом никто не страдал. По их мнению, заболевание — это следствие «безделья».

Однако врач уверяет, что в этом вопросе многие путают причину и следствие. Так как пациенты с депрессией действительно иногда проводят много времени в постели из-за нарушений сна, упадка сил, повышенной сонливости и пониженной мотивации.

«Нужно сначала разобраться, что было первично: «безделье» вследствие депрессивного расстройства или «безделье» как симптом, за которым стоит какая-то личностная причина», — сказала доктор.

Кроме того, среди многих людей популярны аргументы, выставляющие депрессию как модное веяние: «у наших родителей/бабушек/дедушек не было никакой депрессии» или «раньше все работали, воспитывали детей, времени на депрессию просто не было». Однако психиатр заявила, что эта болезнь стала одним из первых описанных психических расстройств в истории медицины.