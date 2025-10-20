Психиатр рассказал, как отличить паническую атаку от инфаркта

20 октября, 15:30
Паническая атака отличается от инфаркта причинами возникновения и характером симптомов. Она возникает на фоне тревожных или легких психических расстройств. Об этом сообщил Pravda.Ru психиатр-нарколог Александр Панов.
«Люди часто путают паническую атаку с сердечным приступом, но это разные механизмы. При панической атаке причина — стресс, особенности работы мозга, психогенные факторы. А при сердечном приступе страдает кровоснабжение сердца из-за закупорки артерий», — пояснил эксперт.
По его словам, паническая атака появляется внезапно и может сопровождаться страхом, ощущением нехватки воздуха, учащенным или сильным сердцебиением, дрожью, ощущением комка в горле или давлением в груди. При инфаркте боль обычно сжимающая или распирающая и часто отдает в левую руку или под лопатку.
Чтобы справиться с приступом паники, Панов советует сосредоточиться на дыхании: сделать медленный вдох и выдох, на мгновение задержать дыхание, обратить внимание на окружающие предметы, запахи или звуки. Такой подход помогает отвлечься и снизить тревогу.
«Если же боль в груди интенсивная, постоянная, сопровождается одышкой и бледностью, нужно немедленно вызывать скорую помощь. Самостоятельно в этом случае помочь себе невозможно», — отметил врач.
Горын
И как я жил и живу без панических атак, без стрессов, без личного и общественных пространств. Не люди, а барышни киссейные. Чуть, что в обморок и ножками сучат, так прикольно.
