Психиатр Шуров объяснил, как распознать весеннее обострение у близкого человека

Врач-психиатр Василий Шуров рассказал, что весной пациенты с хроническими заболеваниями психики стремятся к самоизоляции или наоборот хотят выйти из дома под любым предлогом.

«В семье, если знают, что родственник болен, всегда видят маячки срыва. Это может быть как стремление к самоизоляции, так и наоборот — желание выйти из дома при любой возможности. Такой человек к чему-то прислушивается, проявляет агрессию в отношении ближайших родственников. Ясно, что начинается обострение, надо госпитализировать или вести человека в психиатрический диспансер, к которому он приписан», — приводит «Life.ru» слова Шурова.

Также он отметил, что если заболевание возникает у человека первично, то заметить это намного сложнее.

«Человек может испытывать весь спектр эмоций, но если эмоция постоянная, если вы видите, что ваш родственник меняется, особенно с элементами агрессии и неадекватности, то здесь нужно обращаться к специалисту», — добавил врач.