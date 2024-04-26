Психолог дала рекомендации школьникам, как морально подготовиться к ЕГЭ

В эксклюзивной беседе с «СЭ» медицинский психолог Ирина Бабкина рассказала, как школьникам морально подготовиться к сдаче ЕГЭ.

«Чтобы значительно снизить тревожность, подробно изучите процедуру проведения экзамена, задайте все интересующие вопросы классным руководителям», — сказала эксперт.

Второй важный шаг, по мнению врача, это оптимальная организация подготовки. Важно понять, в какое время вы наиболее продуктивны, и запланировать изучение сложных тем именно на этот период.

«Распределите нагрузку по дням. Например, в понедельник у вас подготовка к экзамену по русскому языку, во вторник — по математике. Важно каждый час делать перерывы на 5-10 минут, чтобы поддерживать продуктивность», — объяснила психолог.

Также специалист советует не забывать про режим, очень важен полноценный отдых и физическая активность. Обязательно нужно выходить на прогулки, видеться с одноклассниками, при общении полезно переключаться на отвлеченные, посторонние темы.

«При сильном волнении стоит сосредоточиться на своем дыхании: нужно закрыть глаза, медленно и глубоко подышать, пока дыхание не придет в нормальный ритм. Можете использовать технику визуализации: представьте любимое место. Это тоже поможет успокоиться», — заключила эксперт.